Артемий Лебедев разработал фирменный логотип для Ельца

Древний Елец обрёл фирменный логотип. Айдентику разработал известный российский дизайнер Артемий Лебедев, сообщает пресс-служба областной администрации.

Знак в виде начальной буквы названия города напоминает вензель и, по задумке автора, отсылает к дореволюционным купеческим монограммам и в тоже время напоминает узор всемирно известного елецкого кружева.

Как говорится в описании проекта, дизайнер старался передать дух купечества, который отражается в домах, старой табачной фабрике, в невероятном количестве церквей, построенных на деньги меценатов-купцов.

Логотип может быть окрашен в любой цвет. Фирменный знак можно воспроизводить при помощи различных технологий: печать, вышивка, световые трубки, трафарет, аппликация. Предполагается, что витиеватая буква будет изображаться на плакатах и сувенирах, будет размещаться в кафе, общественных пространствах, на зданиях древнего города.