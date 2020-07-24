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Артемий Лебедев разработал фирменный логотип для Ельца

5 часов назад
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Древний Елец обрёл фирменный логотип. Айдентику разработал известный российский дизайнер Артемий Лебедев, сообщает пресс-служба областной администрации.

Знак в виде начальной буквы названия города напоминает вензель и, по задумке автора, отсылает к дореволюционным купеческим монограммам и в тоже время напоминает узор всемирно известного елецкого кружева.

Как говорится в описании проекта, дизайнер старался передать дух купечества, который отражается в домах, старой табачной фабрике, в невероятном количестве церквей, построенных на деньги меценатов-купцов.

Логотип может быть окрашен в любой цвет. Фирменный знак можно воспроизводить при помощи различных технологий: печать, вышивка, световые трубки, трафарет, аппликация. Предполагается, что витиеватая буква будет изображаться на плакатах и сувенирах, будет размещаться в кафе, общественных пространствах, на зданиях древнего города.

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1 Комментарий
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40 минут назад

Разработал….. Осталось гранд предложить, за инновацию и от налогов освободить. Для того, чтобы не допустить воровства сие творчества, необходимо зарегистрировать патент на все возможные линии/кривые, которые могут напоминать начальную букву названия любого города, ибо интеллектуальный труд должен быть защищён и оплачен (точка)