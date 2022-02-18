Государственный театр танца «Казаки России» в третий раз представил липчанам вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже», сообщает управление культуры Липецкой области. Он посвящен событиям 1814 года, когда русская армия одержала победу над Наполеоном и торжественно вошла в столицу Франции. Спектакль состоялся 16 февраля в академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого.

«Спасибо артистам театра танца «Казаки России» за мастерство. Такие выступления очень нужны и юным зрителям, и тем, кто помнит и чтит наши традиции, давно знает и любит русскую литературу, классику», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект был удостоен гранта Правительства РФ 2021 году. Премьера прошла в ноябре прошлого года при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и администрации Липецкой области. Одну из ключевых ролей в спектакле исполняет Екатерина Голованова — артистка балета театра танца, ведущий мастер сцены. За большой вклад в развитие культуры ей объявлена благодарность министра культуры Российской Федерации. В торжественной обстановке артистку поздравили начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва, коллектив театра танца «Казаки России», зрители.