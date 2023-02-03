Эта история началась после публикации в газете старого снимка* с ноябрьской демонстрации в Добринке. На нем наша читательница Тамара Полякова узнала свою маму Раису Дмитриевну Лысикову — известную в свое время в поселке частушечницу, певунью и плясунью.
* Фрагмент снимка, опубликованного в «Добринских вестях». На нем гармонист Иван Манаенков и известная в Добринке частушечница Раиса Лысикова.
Её никто не мог перепеть
Старшее поколение ее хорошо помнит, потому что ни одна праздничная демонстрация или массовое гуляние в райцентре не обходились без этой задорной, умевшей веселиться и веселить других женщины. Если играла гармошка, можно было не сомневаться: Раиса Дмитриевна рядом с гармонистом, как и на той самой фотографии, размещенной в газете.
— Она даже с моим папой познакомилась благодаря гармошке, — рассказывает Тамара Валентиновна. — Он был фронтовиком. Родом из Эртиля. Ехал в рабочем поезде в одном вагоне с мамой. Заиграл на трофейном аккордеоне, который привез из Германии, а добринская девушка подхватила песню. Так они и «спелись» тогда на всю жизнь.
Вскоре после той нежданной встречи молодые люди поженились. Валентин Ильич переехал в Добринку, стал работать шофером. Его, талантливого гармониста-самоучку, знала вся округа. Часто приглашали на свадьбы, причем вместе с супругой-певуньей, у которой веселых припевок в запасе было видимо-невидимо. По словам дочери, Раиса Дмитриевна записывала их в большую тетрадь, были там и частушки ее собственного сочинения.
— Мама любила и умела петь, любую мелодию выводила, кроме страданий (это для нее было тяжеловато). Причем, повод, чтобы спеть, ей особо был не нужен. Папа частенько говорил: «Ты бы, Рая, сплясала» и брал в руки гармошку. А ту и упрашивать не нужно было… Любимая песня родителей «То не ветер ветку клонит…». Сейчас, когда собираемся своей семьей, обязательно поем ее в память о них.
Или вот еще одна картинка из детства. Мы пришли в Чуевскую школу на выборы. Гармошка играет, мама по обыкновению своему пляшет, а я ее терпеливо жду стою. Где музыка, праздник — там и мама. Выступала она и на сцене (к самодеятельности ее привлек руководитель народного хора Георгий Михайлович Асламов).
А ведь жизнь у этой женщины была вовсе не простой. Мать пятерых детей, большая труженица, не чуравшаяся никакой работы, лишь бы семья ни в чем не нуждалась. Где только силы брала для веселья?
Никогда не унывать!
Веселый характер Раиса Дмитриевна сохранила до последних своих дней. И, хотя из-за одолевшей ее болезни уже не могла вести активный образ жизни, а тем более петь, никогда не поддавалась унынию. А прожила Раиса Лысикова 75 лет.
Ее дочь Тамара Валентиновна унаследовала от мамы вкус к жизни, желание всегда быть в гуще событий, среди людей. После выхода на пенсию долго еще работала в торговле, потом помогала дочке осваивать предпринимательство. В свое время пела в хоре ветеранов, даже на гастроли с ним ездила.
Несмотря на проблемы со здоровьем, не отказалась от привычного ей круга общения. Собирает у себя дома по праздникам гостей, ходит в бассейн, в посадки за грибами, участвует в заседаниях районного совета ветеранов и клуба «Собеседник».
— Уже пенсионеркой освоила интернет, — поделилась с нами Тамара Полякова. — Так что с друзьями постоянно на связи. Но все же, чем дома сидеть, лучше вживую с людьми пообщаться. «Никогда не надо падать духом» — учила нас мама. С годами я все больше убеждаюсь в правоте ее слов.
Настоящие, народные
Рассказ о добринской частушечнице не был бы полным без упоминания о ее подругах по творчеству.
Вспоминает Георгий Михайлович Асламов, создатель и многолетний руководитель добринского народного хора, воспитавший целую плеяду замечательных самодеятельных артистов.
— При хоре был организован фольклорный ансамбль, куда, помимо Раисы Дмитриевны Лысиковой, входили Мария Матвеевна Назаркина, простая свекловичница, мать 8-х детей, кстати, вдова полного кавалера ордена Славы Сергея Николаевича Назаркина, Александра Николаевна Логунова, бывшая заведующая магазином хозтоваров, Раиса Алексеевна Черных, работавшая секретаршей в райкоме партии, и Мария Михайловна Лыкова, тоже простая труженица. Все уже были на то время пенсионерками.
Они участвовали в районных концертах и даже выезжали в область, пользуясь большим успехом у зрителей. Причем сценический наряд каждая сшила себе по своему вкусу. Он был максимально реалистичным: так наши «артистки» или их мамы одевались по праздникам в годы своей молодости.
Раиса Дмитриевна, пожалуй, была самой заводной среди своих подруг. Энергия в ней била ключом. В связи с этим вспоминается один случай.
Нас пригласили в Липецк на смотр частушечниц, который проходил на открытой эстраде в Нижнем парке. В это время, в середине восьмидесятых, в стране началась борьба с пьянством. Поэтому было предложено включить в репертуар частушки, высмеивающие этот порок.
Подготовили соответствующую программу. И вот в назначенный день на клубном автобусе отправились в областной центр. По пути заехали за Марией Матвеевной Назаркиной, которая жила дальше всех от клуба. Заодно провели последнюю репетицию прямо у нее дома под аккомпанемент гармониста Виктора Жигулина.
Пока ехали, до самого Липецка Раиса Дмитриевна, не умолкая ни на минуту, пела свои частушки. И вот мы на месте, ждем начала выступления. Я попросил женщин не расходиться, чтобы не пропустить свою очередь. Не тут-то было. Только отойду, возвращаюсь, а Раисы Дмитриевны нет: она уже пляшет матаню с артистами из других районов.
Наконец, на сцену пригласили добринцев. Сижу на скамейке перед эстрадой, внимательно слушаю своих. Вдруг Мария Матвеевна забывает слова отрепетированной частушки и смотрит на меня испуганными глазами. Но замешательство ее было секундным. Она нашла выход из положения, спев первое, что пришло на ум. Это была частушка, которая шла вразрез с заявленной программой:
«Ой, какая я была:
Не курила, не пила.
А теперь с Кирюхою
Пью, курю и нюхаю…».
Меня жаром обдало: сейчас нам всыплют по первое число за такой «репертуар».
На деле все вышло иначе. Добринским частушечницам долго аплодировали и даже просили выступить на бис. А уже после концерта и награждения нас разыскали девушки из Дома народного творчества, чтобы записать частушку Марии Матвеевны, услышанную ими впервые.
Домой возвращались снова под пение Раисы Дмитриевны, не знавшей в этом деле усталости. Завезли ее домой, она вышла из автобуса на улицу и давай опять частушками сыпать, тут уж и соседи собрались послушать…
Вот такие женщины-певуньи были у нас в Добринке: добрые, порядочные, веселые и очень талантливые, со звонкими, «частушечными» голосами. А плясали они не только ногами, но и всей своей мимикой, душой.
Публика всегда принимала их выступления на ура, будь то праздничный концерт в клубе или проводы зимы на площади. Так что по праву все пять считались добринскими «народными» артистками.