Эта история началась после публикации в газете старого снимка* с ноябрьской демонстрации в Добринке. На нем наша читательница Тамара Полякова узнала свою маму Раису Дмитриевну Лысикову — известную в свое время в поселке частушечницу, певунью и плясунью.

* Фрагмент снимка, опубликованного в «Добринских вестях». На нем гармонист Иван Манаенков и известная в Добринке частушечница Раиса Лысикова.

Её никто не мог перепеть

Старшее поколение ее хорошо помнит, потому что ни одна праздничная демонстрация или массовое гуляние в райцентре не обходились без этой задорной, умевшей веселиться и веселить других женщины. Если играла гармошка, можно было не сомневаться: Раиса Дмитриевна рядом с гармонистом, как и на той самой фотографии, размещенной в газете.

— Она даже с моим папой познакомилась благодаря гармошке, — рассказывает Тамара Валентиновна. — Он был фронтовиком. Родом из Эртиля. Ехал в рабочем поезде в одном вагоне с мамой. Заиграл на трофейном аккордеоне, который привез из Германии, а добринская девушка подхватила песню. Так они и «спелись» тогда на всю жизнь.

Вскоре после той нежданной встречи молодые люди поженились. Валентин Ильич переехал в Добринку, стал работать шофером. Его, талантливого гармониста-самоучку, знала вся округа. Часто приглашали на свадьбы, причем вместе с супругой-певуньей, у которой веселых припевок в запасе было видимо-невидимо. По словам дочери, Раиса Дмитриевна записывала их в большую тетрадь, были там и частушки ее собственного сочинения.

— Мама любила и умела петь, любую мелодию выводила, кроме страданий (это для нее было тяжеловато). Причем, повод, чтобы спеть, ей особо был не нужен. Папа частенько говорил: «Ты бы, Рая, сплясала» и брал в руки гармошку. А ту и упрашивать не нужно было… Любимая песня родителей «То не ветер ветку клонит…». Сейчас, когда собираемся своей семьей, обязательно поем ее в память о них.

Александра Логунова и Мария Назаркина поют частушки на сцене районного ДК.

Или вот еще одна картинка из детства. Мы пришли в Чуевскую школу на выборы. Гармошка играет, мама по обыкновению своему пляшет, а я ее терпеливо жду стою. Где музыка, праздник — там и мама. Выступала она и на сцене (к самодеятельности ее привлек руководитель народного хора Георгий Михайлович Асламов).

А ведь жизнь у этой женщины была вовсе не простой. Мать пятерых детей, большая труженица, не чуравшаяся никакой работы, лишь бы семья ни в чем не нуждалась. Где только силы брала для веселья?

Раиса Лысикова веселит гостей на свадьбе своих родственников.

Никогда не унывать!

Веселый характер Раиса Дмитриевна сохранила до последних своих дней. И, хотя из-за одолевшей ее болезни уже не могла вести активный образ жизни, а тем более петь, никогда не поддавалась унынию. А прожила Раиса Лысикова 75 лет.

Ее дочь Тамара Валентиновна унаследовала от мамы вкус к жизни, желание всегда быть в гуще событий, среди людей. После выхода на пенсию долго еще работала в торговле, потом помогала дочке осваивать предпринимательство. В свое время пела в хоре ветеранов, даже на гастроли с ним ездила.

Даже в солидном возрасте, будучи не очень здоровой, Раиса Лысикова никогда не унывала. На фото с правнучкой Дашей.

Несмотря на проблемы со здоровьем, не отказалась от привычного ей круга общения. Собирает у себя дома по праздникам гостей, ходит в бассейн, в посадки за грибами, участвует в заседаниях районного совета ветеранов и клуба «Собеседник».

— Уже пенсионеркой освоила интернет, — поделилась с нами Тамара Полякова. — Так что с друзьями постоянно на связи. Но все же, чем дома сидеть, лучше вживую с людьми пообщаться. «Никогда не надо падать духом» — учила нас мама. С годами я все больше убеждаюсь в правоте ее слов.

Настоящие, народные

Рассказ о добринской частушечнице не был бы полным без упоминания о ее подругах по творчеству.

Вспоминает Георгий Михайлович Асламов, создатель и многолетний руководитель добринского народного хора, воспитавший целую плеяду замечательных самодеятельных артистов.

— При хоре был организован фольклорный ансамбль, куда, помимо Раисы Дмитриевны Лысиковой, входили Мария Матвеевна Назаркина, простая свекловичница, мать 8-х детей, кстати, вдова полного кавалера ордена Славы Сергея Николаевича Назаркина, Александра Николаевна Логунова, бывшая заведующая магазином хозтоваров, Раиса Алексеевна Черных, работавшая секретаршей в райкоме партии, и Мария Михайловна Лыкова, тоже простая труженица. Все уже были на то время пенсионерками.

Они участвовали в районных концертах и даже выезжали в область, пользуясь большим успехом у зрителей. Причем сценический наряд каждая сшила себе по своему вкусу. Он был максимально реалистичным: так наши «артистки» или их мамы одевались по праздникам в годы своей молодости.

Раиса Дмитриевна, пожалуй, была самой заводной среди своих подруг. Энергия в ней била ключом. В связи с этим вспоминается один случай.

Нас пригласили в Липецк на смотр частушечниц, который проходил на открытой эстраде в Нижнем парке. В это время, в середине восьмидесятых, в стране началась борьба с пьянством. Поэтому было предложено включить в репертуар частушки, высмеивающие этот порок.

Подготовили соответствующую программу. И вот в назначенный день на клубном автобусе отправились в областной центр. По пути заехали за Марией Матвеевной Назаркиной, которая жила дальше всех от клуба. Заодно провели последнюю репетицию прямо у нее дома под аккомпанемент гармониста Виктора Жигулина.

Пока ехали, до самого Липецка Раиса Дмитриевна, не умолкая ни на минуту, пела свои частушки. И вот мы на месте, ждем начала выступления. Я попросил женщин не расходиться, чтобы не пропустить свою очередь. Не тут-то было. Только отойду, возвращаюсь, а Раисы Дмитриевны нет: она уже пляшет матаню с артистами из других районов.

Наконец, на сцену пригласили добринцев. Сижу на скамейке перед эстрадой, внимательно слушаю своих. Вдруг Мария Матвеевна забывает слова отрепетированной частушки и смотрит на меня испуганными глазами. Но замешательство ее было секундным. Она нашла выход из положения, спев первое, что пришло на ум. Это была частушка, которая шла вразрез с заявленной программой:

«Ой, какая я была:

Не курила, не пила.

А теперь с Кирюхою

Пью, курю и нюхаю…».

Меня жаром обдало: сейчас нам всыплют по первое число за такой «репертуар».

На деле все вышло иначе. Добринским частушечницам долго аплодировали и даже просили выступить на бис. А уже после концерта и награждения нас разыскали девушки из Дома народного творчества, чтобы записать частушку Марии Матвеевны, услышанную ими впервые.

Домой возвращались снова под пение Раисы Дмитриевны, не знавшей в этом деле усталости. Завезли ее домой, она вышла из автобуса на улицу и давай опять частушками сыпать, тут уж и соседи собрались послушать…

Вот такие женщины-певуньи были у нас в Добринке: добрые, порядочные, веселые и очень талантливые, со звонкими, «частушечными» голосами. А плясали они не только ногами, но и всей своей мимикой, душой.

Публика всегда принимала их выступления на ура, будь то праздничный концерт в клубе или проводы зимы на площади. Так что по праву все пять считались добринскими «народными» артистками.