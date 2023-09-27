Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи» открыло выступление артистов Большого театра. Его труппа приехала к нам впервые за всю историю театра. Перед липчанами выступили ведущие солисты оперной труппы Эльчин Азизов, Анна Шаповалова, Денис Макаров, Ирина Долженко и Алексей Татаринцев (театр «Новая опера», дирижеры Алексей Верещагин и Филипп Селиванов (театр «Геликон-опера»).

«В театре сегодня аншлаг. Это стало доброй традицией, что столько людей приобщается к искусству. Я очень рад и благодарен Владимиру Урию, что он вместе с труппой Большого театра нашел время, возможность приехать к нам. Фестиваль только начался, программа очень насыщенная, нас ждут несколько дней выступлений ведущих театров страны. Все это делается для липчан. Спасибо большое. Особенно приятно, что этот фестиваль и этот сезон мы встречаем в обновленном театре. Здесь удалось сохранить историю и создать многофункциональное пространство», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липчане увидели концертную версию оперы «Алеко», услышали Второй концерт Рахманинова. Программу разработали к 150-летию легендарного композитора, которое отмечалось в прошлом году.

«Театр Толстого в Липецке мне хорошо знаком, я не раз тут бывал, дружил с Владимиром Пахомовым, часто бывал в нем. Сегодня для меня — особая честь и возможность быть здесь, на открытии фестиваля. В истории Большого театра факта, что мы были в Липецке, нет. Сегодня коллектив Большого театра на Липецкой сцене впервые. Благодарю руководство театра и региона за оказанный нам прием. Я очень надеюсь, что все, что мы привезли, вам понравится», — сказал директор Большого театра Владимир Урин.

Артистов Большого театра липецкие зрители благодарили овациями. Аплодисменты не стихали несколько минут.