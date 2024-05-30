Инклюзивные артисты цирка из Липецка победили на Всероссийском фестивале «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». Единственный в мире инклюзивный цирковой смотр проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организован Росгосцирком совместно с Благотворительным фондом «Планета людей».

На суд жюри липчане представили четыре постановки от инклюзивного цирка народного театра «Параллели» совместно с центром циркового искусства «Ника». Два из них были признаны лучшими в своих номинациях. «Моя Россия» названа лучшим постановочным номером. Это выступление воздушного дуэта на полотнах, акробатической группы, эквилибристов на колясках и жестового пения. Номер «Галактика» стал лучшим акробатическим номером. Руководитель инклюзивного цирка народного театра «Параллели» и художественный руководитель центра циркового искусства «Ника» ОЦКНТ Юлия Подковырова получила спецприз за режиссуру номеров.

«Большое внимание в Липецкой области уделяется инклюзии. Это и творчество, и образование, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году впервые в истории региона мы проводили Международные инклюзивные творческие игры. Наши «Параллели» широко известны за пределами региона. Теперь еще и как артисты цирка. Хочу поблагодарить этих замечательных людей. Вы меняете мир, делаете его лучше, своим примером помогаете другим поверить в себя», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.