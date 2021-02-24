День защитника Отечества Липецкий академический театр драмы имени Льва Толстого и Липецкие драматический театр на Соколе отметили спектаклями и постановками. В Есенинской библиотеке накануне праздника выступили артисты театра Толстого Евгений Азманов и Владимир Юрьев. Они прочитали отрывки из знаменитой поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин» и исполнили частушки военных лет. Певица Светлана Ряховская исполнила песни на военную тематику в военно-исторической библиотеке.

В социальной сети ВКонтакте прошла онлайн-трансляция спекаля «Василий Тёркин» от Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого. Липецкий драматический театр на Соколе, как и театр Толстого, также стал участником общероссийского онлайн флешмоб-поздравления #Нашизащитники. С Днем защитников Отечества мужчин поздравили ведущие артистки театра. 23 февраля в социальных сетях артисты липецких театров публиковали поздравления всем защитникам – военнослужащим, военным землякам – в том числе служащим Липецкого авиацентра, и нашим истинным героям – Ветеранам Великой Отечественной войны, которые служат примером и эталоном доблести и верности стране и народу.

«Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.