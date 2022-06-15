Артисты Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого в костюмах персонажей из спектакля «Табачный капитан» приняли участие в уличном шествии в Кронштадте. Праздник был посвящен строительству парусного корабля «Штандарт». Это трехмачтовый фрегат, заложенный Петром I на Олонецкой верфи и ставший первенцем российского военного флота.

Шествие состоялось в рамках театрального представления «Россия молодая», которое входит в программу всероссийского фестиваля «И памяти твоей, Великий Петр…», приуроченного к 350-летию первого русского императора. Колонна прошла от Якорной площади до Дворца молодежи, где состоялся праздничный концерт.

Липецкая драма вместе с театрами тех городов, история которых связана с именем Петра Великого, получила приглашение принять участие во всероссийском фестивале в Санкт-Петербурге. Постановка липецкой труппы «Табачный капитан» открывала этот форум в день рождения первого русского императора, который отмечался 9 июня. А 19 июня зрители смогут снова увидеть этот спектакль на липецкой сцене. «Безусловно, это одна из величайших исторических личностей, – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – И жители Липецка, города металлургов, изначально связанного с именем Петра I, его реформами, бережно хранят историческое и культурное наследие той эпохи».