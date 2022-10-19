Знаменитый дуэт государственного театра танца «Казаки России» – Екатерина Голованова и Ростислав Подопригора – знакомый зрителям по ролям в ключевых спектаклях «Донская легенда», «Казаки в Париже» и «Пугачёвъ», завоевал награду на Международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в Чеченской Республике. Он проходит в Грозном с 15 по 18 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Чеченской Республики.

Как сообщает региональное управление культуры и туризма, липецкие артисты представили на суд жюри два танца и стали лауреатами I степени. Ранее артистка театра танца «Казаки России» Екатерина Голованова была удостоена благодарности министра культуры РФ.

«Творчество «Казаков России» никого не оставляет равнодушным, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Выступления талантливых артистов вызывают яркие эмоции и оставляют неизгладимые впечатления. Это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства».