Асфальт приходит в сельскую глубинку

Депутат Липецкого облсовета Геннадий Крутских и начальник Дубовского теротдела Денис Пригородов посмотрели, как ведется забор проб нового асфальта.

Лето – самый разгар дорожного сезона. На этот год были запланированы асфальтирование и отсыпка дорог местного значения в населённых пунктах нескольких территориальных отделов нашего муниципалитета.

На большинстве строительных объектов подрядчики уже завершили работы. За их качеством следят в администрации Добринского округа. На нескольких уже завершённых объектах побывали главный архитектор — начальник отдела архитектуры и строительства администрации муниципалитета Анна Ларина, депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских и корреспондент «Добринских вестей».

Во время приемки дорог в с. Пушкино местный житель поблагодарил Геннадия Крутских, Анну Ларину и Игоря Коновалова за ровный асфальт на улице.

Работы по асфальтированию дорог в этом году были проведены на улицах Красная Зорька и Полевой в Добринке, Интернациональной — в Верхней Матрёнке, Интернациональной и Пушкинской — в Пушкино, Школьной и Молодёжной — в Ивановке Дубовского территориального отдела.

С помощью специализированного природа специалист профильной фирмы измеряет длину заасфальтированного участка и его ровность.

На Красной Зорьке в окружном центре было заасфальтировано 1222 метра дороги. Жители с этой просьбой не раз обращались в администрацию теротдела, озвучивали свои пожелания на сходе граждан. Теперь их просьба выполнена. Работы по асфальтированию провела фирма из села Доброе. К слову, этот подрядчик работал и в Ивановке. Здесь асфальтовое покрытие появилось на улицах Школьной и Молодёжной, общая протяжённость которых составила 1159 метров.

Взятая проба асфальта показала, что его толщина соответствует заявленным требованиям.

На улице Полевой в Добринке подрядчик из Липецка заасфальтировала более полутора километров.

Начальник Пушкинского теротдела Игорь Коновалов рассказал, что на части улиц Интернациональной и Пушкинской раньше вообще не было твёрдого покрытия. Их жителям приходилось с трудом добираться в центр села осенью и весной. Сейчас эта проблема ушла в прошлое. В ходе приемки члены комиссии не раз видели, как по ровному асфальту с удовольствием катались дети на электросамокатах.

Новый асфальт в с. Пушкино уже опробовали самокатчики.

По словам начальника Верхнематрёнского территориального отдела Наталии Жаворонковой, на части улицы Интернациональной было щебёночное покрытие, тогда как другой её отрезок был заасфальтирован ещё несколько лет назад. Теперь остававшиеся 848 метров дороги полностью в новом асфальтовом покрытии.

На всех озвученных объектах специалистами фирмы ООО «Стройэксперт» из Липецка с помощью буровой установки, оснащённой алмазной коронкой, были взяты пробы асфальта для лабораторных исследований, проведены замеры длины и ширины дорожного полотна, обочин дорог и ряд других параметров. Проверяющими были сделаны некоторые замечания подрядчикам по уплотнению обочин дорог и некачественно уложенному верхнему слою асфальтобетона. Эти недочёты они пообещали исправить в самые короткие сроки.