Реконструкция четырёх региональных дорог начнется в этом году в Липецкой области. При выполнении работ изменятся параметры и категория автомобильных дорог, а старое щебеночное покрытие полностью заменят на новое асфальтобетонное.

Такие преобразования ждут автодорогу Волотово – Калиновка в Лебедянском районе. После ремонта она значительно сократит путь от Лебедяни к поселку Сахарного завода и еще ряду сел (Дон-Избищи, Докторово, Куликовка и другим), в которых проживает более 3000 человек, а также уменьшит количество грузового транспорта в райцентре – часть большегрузов смогут проехать к трассе Липецк – Данков, не заезжая в Лебедянь. Длина ремонтируемого участка 4,6 километра. Стоимость работ по контракту – более 170 млн рублей.

Также в Лебедянском районе запланирована реконструкция части автодороги Романово – Селище – Перехваль протяженностью 3,4 километра. Там тоже будет устроено асфальтобетонное покрытие, цена контракта составила почти 94 млн рублей.

В Елецком районе начнется реконструкция 10-километровой автодороги Голиково – Задонье – Задоньевский. Она сильно упростит путь для грузового и легкового транспорта к федеральной трассе Орёл – Тамбов. Полное обновление обойдется в 303 млн рублей. Кроме того, в этом же районе продолжат реконструкцию дороги к селу Рябинки протяженностью четыре километра, о чем давно просили местные жители.

В целом на реконструкцию дорог выделено 785 млн рублей, контракты уже заключены. Завершить работы в Лебедянском районе планируют в текущем году, в Елецком – в 2025 году. Их проведут в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

«В прошлом году дорожники отремонтировали в Липецкой области 530 километров региональных и муниципальных дорог. Это большой объем. В этом году и в последующих работа по реконструкции и обновлению дорожной сети продолжится. Правительством РФ перед нами поставлена задача к 2027 году привести в нормативное состояние 85% опорной сети региона», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.