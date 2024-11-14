Организации Липецкой области стали участниками образовательной программы «Открытая промышленность» в 2024 году от Агентства стратегических инициатив. Это акселерационная программа по развитию промышленного туризма для улучшения имиджа российских предприятий и формирования потребительской лояльности к продукции российских брендов. В пилотной программе регион участвует второй раз.

В состав региональной команды вошли представители как крупных, так и малых компаний. Это Бычкова Светлана, ООО «Туристическое агентство «Магазин Путешествий», Ольга Зацепина, ООО «Эгида», Адамова Александра, ООО «Петэксперт», Козюра Лилия, ООО «Моторинвест», Рыженкова Инна, ООО «Липецкпиво», Андропов Кирилл, АО ОЭЗ ППТ «Липецк». Руководителем региональной команды выступил начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков, куратором – Юлия Мякотных, ОАУ «Центр туризма «Липецкая земля».

Представители команды из Липецкой области пройдут обучение у лучших экспертов в области промышленного туризма за три модуля: формирование стратегии развития промышленного туризма в регионе, создание экскурсий на предприятиях и апробация созданных промышленных туров на внутреннем рынке. В конце обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке по специальности «Специалист по развитию промышленного туризма».

«Результатом обучения станет не только подготовка специалистов в сфере промышленного туризма, но и создание продукта по этому направлению, который будет интересен и востребован», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2024 году образовательный акселератор пройдут 70 регионов. Программа реализуется АСИ в партнерстве с Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт-Петербурга при поддержке Минпромторга России уже четвертый год подряд. За это время более 1000 российских предприятий начали регулярно проводить экскурсии и профориентационные программы для школьников, студентов, местных жителей и туристов.