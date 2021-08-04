Велопоход выходного дня состоится в Липецкой области. Велопутешествие организует Ассоциация мультиспорта в рамках социального проекта «Мы выбираем – активный образ жизни!» при поддержке фонда президентских грантов.

«Жители Липецкой области всё чаще выбирают спорт, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Мы стараемся создавать такие условия, чтобы каждый человек мог выбрать вид спорта, который ему нравится, и активно поддерживаем проекты, направленные на развитие интереса к здоровому образу жизни».

Длина дистанции – 75-80 километров. Маршрут рассчитан на уверенных в себе начинающих и среднего уровня велосипедистов. Велопоход направлен на привлечение молодёжи к внутреннему туризму и пропаганду здорового образа жизни.

Участники стартуют 7 августа в 8:00 от ТЦ «Липецк» (ул. Студеновская, 124а). Велосипедисты проедут по маршруту Липецк – Ссёлки – Капитанщино – Горицы – Коренёвщино – Бутырки – Липецк. Для участия необходима регистрация на странице турклуба имени Е. Смургисав социальной сети ВКонтакте.