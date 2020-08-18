Атташе посольства Бельгии посетил Липецкую область

Торговый атташе посольства Бельгии, торгово-экономический представитель Фламандского региона господин Франк Ван Эйнде сегодня приехал в Липецкую область с официальным визитом. В областной администрации состоялась встреча с заместителем главы администрации Липецкой области – руководителем регионального представительства при Правительстве РФ Виктором Русляковым.

Господин Франк Ван Эйнде рассказал, что прибыл в Липецкую область с целью установления и дальнейшего развития деловых связей между бельгийскими компаниями и их потенциальными российскими партнерами. По его словам, торговые представительства Бельгии есть в трех российских городах – это Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, что значительно способствует развитию деловых контактов. Тем не менее, бельгийский бизнес планирует выход на рынки и других регионов России, в том числе Липецкой области.

«Моя функция – быть ушами и глазами в России для представителей бельгийского бизнеса. Важно показать, как устроены и развиваются регионы России. Уже сейчас, в самом начале своего визита могу отметить что все формируется в мелочах: в Липецке вежливые гостеприимные люди, благоустроенные улицы, достойный сервис. Надеюсь, я стану проводником для бельгийских компаний в Липецкую область» – отметил атташе посольства Бельгии.

Виктор Русляков подчеркнул, что ведущие мировые производители не случайно выбирают Липецкую область. Здесь сосредоточены максимальные преференции для ведения бизнеса. Созданы комфортные условия на территории особой экономической зоны «Липецк», причем не только на Грязинском участке, но и в Елецком районе. ОЭЗ «Липецк» признана 100% эффективной и является одной из лучших инвестиционных площадок России.

На протяжении нескольких лет Бельгия входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров Липецкой области. Доля Бельгии в общем внешнеторговом обороте области – 17%. Экспорт из Липецкой области в Бельгию по итогам 2019 г. составил 831,9 млн. долл. США. Основные товарные группы экспорта: продукция машиностроения, изделия из черных металлов, изделия из бумаги, пищевые продукты. В ОЭЗ «Липецк» с 2010 года действует завод бельгийской компании Бекарт. Завод, на котором работает более 300 человек, является поставщиком металлокорда для всех международных и российских производителей шин в России. Кроме того, завод производит стальную фибру, применяемую в строительстве для армирования бетона. Предприятие в Липецке обслуживает российский рынок, а также рынок стран СНГ.

«Липецкая область заинтересована в расширении сотрудничества с бельгийским бизнесом. В регионе создан благоприятный инвестиционный климат, в основе которого лежит принцип доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса. Мы дорожим этим и стараемся поддерживать в регионе максимально комфортную деловую атмосферу», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.