Аттестованных экскурсоводов в Липецкой области стало больше

Очередная обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков состоялась в министерстве экономического развития Липецкой области. Экскурсоводы продемонстрировали знания истории, культуры, природы и значимых событий региона. По итогам аттестации свой уровень знаний подтвердили четыре соискателя. Двое из них будут проводить экскурсии по Липецкой области, один – по Липецку и один – по Лебедянскому району.

«Аттестация экскурсоводов положительно влияет на качество туристических услуг. А высокий профессионализм представителей сферы гостеприимства создает положительный имидж Липецкой области и помогает сформировать прозрачный рынок туристических услуг», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обязательную аттестацию для ведения экскурсионной деятельности ввели с 1 июля 2022 года. Соискателям необходимо пройти тестирование и выполнить практическое задание на знание истории, культуры и архитектуры Липецкой области. Если подтвержденный стаж работы экскурсоводом превышает три года, к практическому заданию допускают без тестирования. Аттестат действует на протяжении пяти лет.

Аттестация экскурсоводов проводится для реализации целей национального проекта «Туризм и гостеприимство». Успешно ее прошли 24 специалиста Липецкой области. Узнать, как присоединиться к профессионалам, можно по телефону: +7 (4742) 22-86-94.