Аварийность на перекрестках в Липецкой области будут снижать в рамках всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности»

Официальный старт региональному этапу всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности» объявлен в Липецкой области. Она проводится с июля по ноябрь в 40 регионах страны в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацелена на привлечение внимания к проблеме аварийности на перекрестках и формирование культуры безопасного поведения всех участников дорожного движения. О том, какие события запланированы в Липецке в рамках кампании, рассказали сегодня на пресс-конференции в региональном правительстве.

В рамках кампании «Продвижение безопасности» с начала нового учебного года будет объявлен всероссийский конкурс видеоконтента для старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. Победители получат современные смартфоны. Информирование о конкурсе будет проходить на радиостанции «Лайк ФМ». Для взрослой аудитории (18+) запускается конкурс на сайте и в эфире «Авторадио», посвященный правилам поведения на перекрестках.

Также предусмотрены игровые занятия-спектакли для детей младше 10 лет, спортивные соревнования для подростков, размещение информационных стендов и тематических фотозон на городских фестивалях и работа с целевой аудиторией – автовладельцами и обучающимися автошкол.

Как отметили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области, по итогам 2025 года на перекрестках Липецкой области зафиксирован рост числа ДТП на 12% (всего 346 происшествий). Основная часть происшествий приходится на нерегулируемые перекрестки – 82,1%. На 56% возросло число наездов на пешеходов. В первом полугодии 2026 года количество ДТП на перекрестках сократилось на 13,8%, в том числе на нерегулируемых перекрестках снизилось на 14,8%. Наездов на пешеходов на перекрестках зарегистрировано 15 – меньше на 34,8%.

«В Липецкой области с каждым годом растет количество личного транспорта, а значит увеличивается и риск аварийности и травматизма на дорогах. Поэтому важно постоянно и системно проводить профилактическую работу. Это не только информирование участников дорожного движения о рисках, но и создание безопасной инфраструктуры, контроль за ситуациями на дорогах, корректировка движения, использование современных технологий, включая ИИ, для анализа и прогнозирования тенденций. Самое главное, надо всегда помнить, что цена ошибок в этой сфере – жизнь и здоровье людей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.