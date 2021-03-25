Аварийный ремонт дорог литым асфальтом ведется в Липецкой области. Бригады рабочих готовят смесь прямо на месте из битума и измельченного асфальтобетона с помощью небольших мобильных рециклеров. Это временная мера. Перейти к ямочному ремонту горячим асфальтом, приготовленным в заводских условиях, пока не позволяет погода: нужно дождаться устойчивых положительных температур выше +5.

24 марта бригады «Липецкдоравтоцентра», который обслуживает 5500 км региональных дорог, работали на следующих направлениях:

В Липецком районе – дамба и подъезд к с. Боринское;

В Добровском районе – трасса Доброе – Лебедянь, район пос. Крупской; в планах – автодорога Доброе – Мичуринск (до границы района);

в Добринском районе – дорога Добринка – Плавица – Хворостянка,

в Усманском районе дорожники доделывают аварийный ремонт на трассе Липецк- Усмань, далее пойдут в сторону Никольских Выселок;

в Хлевенском районе бригада закрывала аварийные ямы и чистила водопропускные трубы на автодороге Хлевное – Тербуны, далее по плану – Усмань – Поддубровка – Воробьевка и Новое Дубовое;

в Тербунском районе работы ведутся на автодороге Тербуны-Борки-Покровское;

в Долгоруковском районе – на трассе Елец-Долгоруково – Тербуны, далее на очереди Долгоруково – В. Ломовец и Долгоруково – Войсковая Казинка;

в Задонском районе завершают работы на дороге Донское – Скорняково, на очереди – Донское – Докторово и В. Студенец;

в Елецком районе – большой объем работ на дороге Ключ Жизни – Маяк,

в Лев-Толстовском районе – Лев-Толстой – Первомайское – примыкание Волчье – Трубетчино;

в Чаплыгинском районе – бригада «Липецкдоравтоцентра» помогала муниципалитету справиться с большими ямами на главной площади райцентра; далее дорожники пойдут на дорогу Чечеры – примыкание к автодороге Новополянье – Зенкино;

в Лебедянском районе аварийные ямы убирают на автодороге Лебедянь – Большой Верх – Яблонево, которая проходит через сады «Агронома»;

в Данковском районе бригада работала в районе с. Трибунки на дороге Данков- Долгое, далее по плану – Данков – Березовка – Воскресеновское;

в Краснинском районе опасных ям стало меньше на автодороге Красное – Сергиевское, в плане – ремонт трассы Становое – Красное – Лебедянь.

«Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы».

На автодорогах, где покрытие не меняли много лет, под нагрузкой тяжелого транспорта продолжают появляться новые выбоины. В связи с сезонным снижением несущей способности конструктивных элементов дорог в период с 15 марта по 14 апреля 2021 года на территории области введено временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более шести тонн на любую ось. Это ежегодная мера, позже ограничение будет введено также на период с 15 июня по 15 августа, – в случае подъема дневных температур выше 32 градусов.