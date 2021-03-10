Минувшая зима с частыми и большими температурными перепадами была крайне неблагоприятной для дорожного покрытия. В результате на автодорогах, где замена дорожной одежды не проводилась более 5-10 лет, образовались многочисленные выбоины. Площадь повреждений, по оценкам дорожников, раза в полтора превышает средние показатели последних лет.

Аварийный ремонт на региональных дорогах в Липецкой области ежедневно ведут 17 бригад. За смену каждая укладывает порядка 1.5 тонн литого асфальта, – такова производительность мобильных рециклеров, которые готовят смесь. В первую очередь устраняют опасные ямы на так называемой опорной сети – дорогах с наибольшей транспортной нагрузкой, связывающих Липецк с райцентрами и крупные населенные пункты.

Сегодня в Липецком и Грязинском районах ремонтные бригады работали на дамбе Матырского водохранилища и на развязке у путепровода на Восточном обходе. Завтра в плане работ – участки трассы Липецк-Доброе –Чаплыгин и Южного обхода Липецка.

Добровское подразделение Липецкдоравтоцентра вело работы на трассе Липецк –Доброе –Чаплыгин в районе Филатовки, завтра в планах – район Махоново, затем – Крутое, в выходные – участок Доброе – Большой Хомутец, Толмачев мост.

В Долгоруковском районе работы шли на трассе Елец – Долгоруково-Тербуны, завтра бригада поедет к Войсковой Казинке.

Под Ельцом убирают аварийные ямы на автодороге Елец-Долгоруково, под Задонском – в районе с. Верхнее Казачье на трассе Стебаево – Задонск- Долгоруково.

В Лебедянском районе бригада занимается подъездом к г. Лебедяни, в Данковском – автодорогой Доброе – Трубетчино-Вязово- Лебедянь.

Аварийный ремонт ведется литым асфальтом, такую работу можно проводить при любых погодных условиях, температура жидкой смеси из битума и дробленого асфальта доходит до 200 градусов. Цель – как можно быстрее устранить аварийные повреждения, которые могут привести к порче машин и к ДТП. С наступлением тепла (когда среднесуточная температура не ниже 7 градусов) начнется ремонт с применением заводской асфальтобетонной смеси.