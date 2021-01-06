Аварию на сетях холодного водоснабжения в Дачном и Казинке специалисты АО «ЛГЭК» планируют устранить до 20.00, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

По информации АО «ЛГЭК», аварийная ситуация по отключению холодного водоснабжения в районах Дачный и Казинка остаётся на контроле. Ремонтные бригады вели восстановительные работы в течение всей ночи. Однако после подачи воды были выявлены новые порывы. Поэтому принято решение о замене повреждённых коммуникаций. Сейчас на объекте трудятся три бригады. Специалисты делают всё возможное для скорейшего решения проблемы. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено сегодня, 6 января, до 20:00.

Подвоз холодной воды осуществляется по заявками жителей. Для этого необходимо обратиться по телефонам *175 или 236 175. Дополнительную информацию также можно получить по указанным номерам.