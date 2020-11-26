Автобус в Липецке сбил женщину

Два ДТП за минувшие сутки в Липецко области были связаны с наездами транспортных средств на пешеходов.

На улице Терешковой в Липецке, в 18.45, 64-летний водитель автобуса «КАВЗ» допустил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 40-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу №3.

Еще одно ДТП произошло на улице Ушинского в Липецке. 40-летний водитель «Хенде Элантра» допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 84-летнего пешехода. Пострадавший доставлялся в ЛГБ №3, после оказания помощи отпущен.