Автобусы маршрута №30 в Липецке будут ходить чаще по вечерам

В целях улучшения транспортного обслуживания населения в зимний период с 18 ноября вносятся изменения в расписание муниципального маршрута № 30 «НЛМК – микрорайон «Елецкий», предусматривающие сокращение интервалов движения автобусов и увеличение количества рейсов в вечернее время.

Как сообщают в городском департаменте транспорта, на маршрут выйдет новый подвижной состав, приобретенный МУП «Липецкпассажиртранс» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который соответствует экологическому классу ЕВРО-5 и приспособлен для перевозок маломобильных категорий граждан.

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по маршрутам от конечных пунктов размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.