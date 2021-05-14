Как сообщили в городском департаменте транспорта, в связи с поступающими обращениями граждан с понедельника, 17 мая, движение автобусов №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ» и №33 А «ул. Доменщиков – 3 участок ЛТЗ» в прямом и обратном направлениях будет организовано через Петровский рынок по схеме «… – пл. Театральная – ул. Фрунзе – ул. Неделина – Петровский мост…».

Кроме того, в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта в расписание маршрутов №№ 33, 2, 12, 24 и 24а внесут изменения.

Подробную информацию о расписании движения транспорта, в том числе время прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента, МБУ «ЛГТК».