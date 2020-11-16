Автобусы маршрутов №28 и №302 в Липецке с 17 ноября временно не будут останавливаться на Кольцевой площади

С завтрашнего дня, 17 ноября, на участке улично-дорожной сети, прилегающем к остановке «пл.Кольцевая» планируется проведение ремонтных работ. До их окончания в целях обеспечения безопасности пассажиров посадка и высадка из автобусов на данном остановочном пункте осуществляться будет.

Как сообщают в городском департаменте транспорта, в связи с этим временно изменены схемы движения маршрутов №28 и №302.

Так, начальным и конечным пунктом маршрута №302 временно определена остановка «ул.Индустриальная».

На маршруте №28 при движении в сторону поселка Сырский Рудник остановка будет осуществляться в районе дома №39 по ул.Водопьянова, а при движении в строну НЛМК автобусы будут останавливаться на «Музыкальном училище» и «ул. Индустриальной».