Автобусы пойдут по району

Глава Добринского района Александр Пасынков на своей странице «ВК» прокомментировал ситуацию с автобусным сообщением на территории муниципалитета: «В начале июля жители нашего района столкнулись с проблемами с автобусным сообщением.

Перевозчик АО «Добринское АТП», с которым был заключен муниципальный контракт на 3 квартал, нарушил его условия. Автобусы перестали ходить по маршрутам внутри района. По этой причине контракт с АО «Добринское АТП» мы расторгаем, уже найден новый перевозчик. Ему были переданы 3 принадлежащих администрации автобуса.

В настоящее время новый перевозчик своими силами возобновил автобусное сообщение почти по всем действовавшим ранее маршрутам. Это кольцевой по Добринке, рейсы до Белоносовки, Плоской Вершины, Алексеевки, Политотдела. До конца недели будет возобновлено автобусное сообщение с Ольховкой и Отскочным.

С завтрашнего дня АО «Добринское АТП» прекращает автобусное сообщение по маршрутам «Добринка-Липецк». Добраться до города и обратно пассажиры могут рейсами, которые выполняет липецкий перевозчик. Из Добринки в Липецк автобусы отправляются в 9.30 и 17.20, из Липецка — в 6.50 и 15.00. Со своей стороны вместе с министерством транспорта и дорожного хозяйства мы прорабатываем вопрос о возобновлении рейсов «Добринка-Липецк». Однако процесс этот не быстрый, как только решение будет найдено — обязательно сообщу.

Что касается здания автостанции, то его мы вновь открываем с 23 июля. Билеты можно будет приобрести у водителей автобусов, но и эту проблему уже решаем».