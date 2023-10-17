Читайте нас в

Капитальный ремонт автодороги Кубань – Княжая Байгора начался в Грязинском районе. Протяжённость участка – 9,5 километра. Как пояснили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, из-за высокой интенсивности движения грузового транспорта дорожное покрытие здесь пришло в негодность. Подрядчик полностью разберёт старое полотно и построит его заново.

Согласно проекту, общая толщина дороги составит 90 сантиметров с учётом всех слоёв песка, щебня и асфальтобетона. Для большей прочности применят геотекстиль. Дорога станет безопаснее и грузоподъёмнее.

Согласно контракту подрядчик должен завершить работы к концу 2024 года. Их ведут в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы Липецкой области».

«Мы отремонтировали уже много сельских дорог в регионе. Эта работа будет продолжена. Хорошая дорожная сеть положительно сказывается на развитии муниципалитетов и на качестве жизни населения», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.