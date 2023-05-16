Первая автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря, посвященная пятилетию платформы «Россия – страна возможностей», сегодня заедет в Елец. Участники автоэкспедиции расскажут ельчанам о проектах, конкурсах и олимпиадах платформы

«Это очень важный для страны проект. Каждый может найти возможности для своего развития на этой платформе: встретить единомышленников, завести полезные знакомства, пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Маршрут автомобильной экспедиции стартовал из первой точки платформы – Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Московской области – и завершится в Луганской Народной Республике, где действует второе представительство платформы. Путь пролегает через 11 регионов России, в каждом из которых будут проходить различные мероприятия. Участники экспедиции заедут в значимые и памятные места регионов, посетят культурно-исторические объекты, проведут встречи с жителями, финалистами и участниками проектов платформы.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях команда АНО «Россия – страна возможностей» совершит гуманитарную миссию. Участники экспедиции привезут русскую классику, гордость русской литературы – творчество Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока, Ахматовой, Гумилева – множество книг для библиотек и культурных центров новых субъектов нашей страны, которые испытывают дефицит в книгах на русском языке, так как в прошлые годы большинство русскоязычных изданий было недоступно или запрещено. Присоединиться к этой литературной акции можно будет и в процессе экспедиции. В регионах будет проходить сбор книг, которые будут переданы в новые субъекты для учреждений культуры.

Для одного из населенных пунктов в Запорожской области закуплено новое электропианино. Уже несколько лет в местном Доме культуры не было ни одного инструмента. Теперь там вновь зазвучит музыка, будут собираться на музыкальные вечера местные жители.

В сельскую школу будут доставлены два теннисных стола и спортивные мячи для занятий физической культурой и спортивных игр. Об этом сотрудников президентской платформы в прошлом месяце попросила директор школы.

А один из населенных пунктов, считающийся местным молодежным центром, получит спортивный инвентарь. В том числе,скейтборды. В населенном пункте есть скейт-парк, но у молодежи нет ни одной доски. Эта проблема теперь будет решена. Два современных проектора получат краеведческий музей «Подвиг» в г. Бердянске и телецентр «Свободного Бердянска». В обоих местах теперь будут проводиться образовательные лекции, мероприятия для молодежи, онлайн-встречи с журналистами, историками и педагогами из других регионов России.

В рамках подготовки автоэкспедиции закуплены полезные грузы на сумму более 600 тысяч рублей. Книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь были приобретены на командой платформы «Россия – страна возможностей».

В автомобильной экспедиции участвуют общественные организации автомобильного туризма, выпускники проектов платформы «Россия – страна возможностей» (конкурса «Мастера гостеприимства» и проекта «ТопБЛОГ»), представители СМИ, лидеры общественного мнения, сотрудники АНО «Россия – страна возможностей» и партнеры.

Платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ 22 мая 2018 года. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. За 4,5 года работы платформы участниками её проектов стали 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.