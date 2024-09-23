Специализированный детский автогородок открылся в Волово на базе школы имени А.М. Селищева в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения и регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Площадка в деталях воспроизводит взрослую городскую транспортную инфраструктуру – здесь установлены дорожные знаки, светофоры, нанесена разметка. Приобретены специальные мини-автомобили. Школьники смогут выступать и как пешеходы, и как водители, а также как велосипедисты и самокатчики. Педагоги и наставники отрядов ЮИД будут проводить здесь теоретические и практические занятия.

«В настоящий момент на территории Липецкой области созданы пятнадцать специализированных автогородков, многие из них можно назвать образцовыми. Дети наглядно изучают правила дорожного движения, становятся законопослушными и сознательными участниками дорожного движения», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.