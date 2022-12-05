Профилактические беседы, главной темой которых стали риски на зимних дорогах, проводятся в транспортных организациях Липецка. В первые дни наступившей зимы сотрудники городской Госавтоинспекции обращают особое внимание водителей на необходимость учитывать погодные условия.

Одна из таких встреч состоялась в транспортно-логистической организации ООО «ЮКОН альянс» Липецкий автоотряд. Основное внимание водителей дорожные полицейские привлекли к транспортным рискам, которые усугубляют зимние условия. В частности, отмечалась важность соблюдения скоростного режима движения, очередности проезда транспортных средств, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.

«Световой день сокращается, управление автомобилем в темное время суток требует повышенного внимания, востребовано снижение скорости при проезде переходов в местах высокой концентрации пеших участников движения», – отметили организаторы встреч. Автоинспекторы подробно говорили о важности безопасного управления автомобилями в условиях гололеда и возможных снегопадов. Они также ответили на вопросы водителей, значительная часть которых посвящалась административным штрафам за нарушения ПДД.

В конце встречи дорожные полицейские пожелали автомобилистам удачи на дорогах, главными условиями которой является неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения. Такие информационно-профилактические беседы проводятся и в других автотранспортных предприятиях областного центра. Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает Игорь Артамонов.