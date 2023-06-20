Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические встречи с детьми, отдыхающими в пришкольных лагерях, и дошкольниками Липецкой области. Так, ребятам из летнего лагеря при школе села Екатериновка Елецкого района автоинспекторы рассказали о правилах дорожной безопасности. Особое внимание с учетом сельских реалий уделили управлению велосипедами. Также школьникам напомнили о важности использования световозвращающих элементов, законопослушном поведении у оживленных автомобильных трасс.

В школьном лагере поселка Солидарность была проведена акция «Дорожная азбука», главной целью которой стало закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в летнее время. В ходе игры ребята повторили значение дорожных знаков, а также вспомнили правила безопасного передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Юные инспекторы из школ сел Большие Извалы и Казаки совместно с полицейскими провели для воспитанников местных детских садов квесты по правилам дорожного движения. Чтобы получить приз малышам из Больших Извалов пришлось отгадать загадки, собрать пазлы, разыграть возможные ситуации на дороге и найти способы их решения. После всех испытаний дети получили световозвращающие браслеты и сладкие призы. А воспитанники детского сада «Тополек» села Казаки продемонстрировали свои знания, отвечая на вопросы юных инспекторов и отгадывая загадки по ПДД. Воспитанникам напомнили, как безопасно переходить проезжую часть, что означают сигналы светофора, где можно кататься на велосипеде и роликах, и как правильно вести себя на сельских дорогах. Затем малыши приняли участие в предложенных юидовцами играх на свежем воздухе и заодно закрепили основы безопасного поведения на трассах.

В Лебедянском районе в пришкольном лагере села Ольховец автоинспекторы провели с детьми беседу о недопустимости использования гаджетов при переходе проезжей части, а также подвижных игр вблизи дорог, проинформировали школьников о правилах безопасного поведения пешеходов. В селе Тульское Тербунского района полицейские провели профилактическую беседу с детьми по поводу правильного использования средств индивидуальной мобильности.

Аналогичные полезные встречи сотрудники Госавтоинспекции в эти дни проводят и в других районах региона, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области. «Основы дорожной безопасности необходимо напоминать и повторять. А в дни каникул особенно важно информировать о сезонных факторах риска», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.