Дорожные полицейские Липецкой области в весенние дни, когда число юных участников дорожного движения многократно увеличивается, усиливают профилактическую работу в школах и детских садах, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

В Липецком районе автоинспекторы побывали в детском саду «Чебурашка» села Боринское и ряде других дошкольных образовательных учреждений. Малышам рассказали о безопасном поведении на проезжей части, правилах езды на самокате и велосипеде, необходимости использования специальных детских автокресел и световозвращающих элементов. Ребятам показали патрульный автомобиль ДПС и разрешили посидеть за рулем.

В Измалковском округе автоинспекторы и педагоги местного Центра дополнительного образования подготовили для ребят акцию «Юный пешеход». Детей познакомили с правилами поведения на проезжей части и вручили памятки.

Учащимся школ села Ольховец Лебедянского района, Волово и Васильевка Воловского округа сообщили основные причины дорожно-транспортных происшествий, отметив, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе дороги. Школьников попросили учитывать риски и не забывать о Правилах дорожного движения.

«Подобные акции на постоянно основе проводятся во всех сельских поселениях и городах Липецкой области. Сотрудники Госавтоинспекции ставят своей целью напомнить каждому ребенку о том, что только законопослушное поведение и знание основ транспортной культуры позволяют избегать бед на дороге», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.