Совместно с педагогами Центра развития творчества районного центра Красное и юидовцами автоинспекторы подготовили и провели профилактическую акцию «Водитель, внимание! Дети на дороге!». Перед ее началом сотрудники Госавтоинспекции проинформировали школьников и их наставников о ситуации на дорогах района и основных причинах детского дорожно-транспортного травматизма.

Также дорожные полицейские напомнили школьникам о правилах безопасности на пешеходных переходах, при использовании велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Затем рейдовая группа вышла к проезжей части, где юные инспекторы раздавали автомобилистам памятки о важности учета скоростного режима, безопасного проезда пешеходных переходов и мест концентрации детей и подростков, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Кроме этого, полицейские рассказали водителям о целях проводимого в эти дни региональной профилактической акции «Внимание – дети!», просили не забывать обязательно пристегиваться ремнями безопасности самим и использовать специальные удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул губернатор.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул губернатор.