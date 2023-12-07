Сотрудники Госавтоинспекции на встречах с учениками младших классов школ Усманского района напоминают им основы безопасного поведения на зимних дорогах. Автоинспекторы рассказывают детям правила, информируют о том, как вести себя при переходе проезжей части дорог.

Особенно важно учитывать погодные условия, крайне осторожно передвигаться на трассах в гололед и в условиях сильного снегопада. Значительное внимание уделяется на таких встречах использованию в темное время суток световозвращающих элементов, сообщили в Госавтоинспекция УМВД Росиии по Липецкой области. Только с прикрепленными к одежде или аксессуарам световозвращающими элементами можно выходить на дорогу в темное время суток или ранние утренние часы.

Посетившие школу №17 в Ельце автоинспекторы и специалисты Центра социальной защиты населения, напоминая ребятам об обязанностях пеших участников движения, говорили о недопустимости использования различных гаджетов на проезжей части. Зима требует от каждого пешехода предельного внимания, отмечали автоинспекторы в завершение каждой такой беседы со школьниками.