Автоинспекторы проводят профилактические акции возле школ и детских садов Липецкой области в рамках областного проекта «Детское кресло – спасенная жизнь», направленного на предотвращение детского травматизма на дорогах, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

В Ельце автоинспекторы совместно с родительским патрулем детского сада №31 «Сказка» проверяли условия перевозки детей-пассажиров. Водителям вручали памятки о правилах использования детских удерживающих устройств, а малышам – игрушки. На площадке безопасности дорожного движения елецкой школы №24 совместно с юными инспекторами сотрудники ГИБДД провели беседу с учениками о правилах использования детских кресел в салоне автомобиля. Они также сообщили, что юные пассажиры автомобилей обязаны находиться в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их весу и росту.

Профилактическая акция проводилась и в Елецком районе, в поселке Солидарность. Автоинспекторы вместе с родителями проверили перевозку детей в школьных автобусах. Водителям напомнили, что все пассажиры автобуса должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Дополнительно ученикам рассказали правила поведения в школьном автобусе.

В городе Лебедяни около детского сада №2 сотрудники Госавтоинспекции благодарили законопослушных водителей за понимание важности использования детских удерживающих устройств. Похожую акцию провели в Чаплыгине инспекторы и волонтеры школы №2. Всем водителям были вручены буклеты с правилами безопасной перевозки юных пассажиров. Кроме того, автоинспекторы провели беседу с первоклассниками. Они рассказали о детских автокреслах и о том, как безопасно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в общественном транспорте.

«Только соблюдение автомобилистами правил перевозки маленьких пассажиров гарантирует их безопасность. Ответственные родители, законопослушные водители должны всегда об этом помнить», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.