Профилактическая акция «Велосипедист на дороге!» прошла в Елецком районе. Сотрудники ГИБДД рассказали юным участникам движения о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. Велосипед – это транспортное средство, а значит нужно обязательно знать и соблюдать правила передвижения на нем.

Дорожные полицейские напомнили детям о существующих запретах и ограничениях при управлении велосипедом, а также о том, какие технические требования предъявляются к этому виду двухколесного транспорта. После разъяснительных бесед все ребята получили тематические памятки, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. Кроме того, автоинспекторы напомнили родителям о том, что, приобретая ребенку велосипед, они обязательно должны изучить с ним ПДД, позаботиться о защитной экипировке и наличии световозвращателей.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти.

«Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.