Сотрудники Госавтоинспекции Елецкого района проводят с елецкими старшеклассниками, использующими мототехнику, профилактический инструктаж. Так, в селе Казаки автоинспекторы встретились с учениками школы №2.

Прежде всего, они напомнили ребятам о том, что управление мопедом возможно только после специального обучения и получения водительского удостоверения в 16 лет. А водительское удостоверение на мотоцикл (категории А) можно получить, когда исполнится 18 лет, сообщили в Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Полицейские говорили и о том, что скутер, мопед, а также велосипед – самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение могут повлечь за собой серьезные травмы. Поэтому обязательно нужно позаботиться о средствах пассивной безопасности – шлемах, наколенниках и налокотниках. Кроме того, школьников проинформировали о видах административных правонарушений при управлении мототранспортом, об ответственности, предусмотренной за нарушения Правил дорожного движения.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.