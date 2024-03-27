Дорожные полицейские Липецкой области разъясняют учащимся образовательных организаций, в том числе спортшкол, как не допустить опасных ошибок на проезжей части. Автоинспекторы регулярно проводят занятия с юными футболистами. А недавно они посетили спортивную школу при Дворце спорта «Звездный», где встретились с юными хоккеистами, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Гости проинформировали ребят о ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом на липецких трассах. Особое внимание уделили правильному и безопасному поведению на проезжей части, важности использования световозвращающих элементов в темное время суток. Юным спортсменам показали ролик об основных видах нарушений, которые дети допускают на дорогах. В завершение встречи спортсменам вручили памятные сувениры.

Не забывают сотрудники Госавтоинспекции и о детях, отдыхающих в эти дни на каникулах. Лебедянские автоинспекторы посетили лагерь отдыха городской школы №3. Предостерегли от использования гаджетов на пешеходном переходе, говорили о недопустимости подвижных игр у оживленных автомагистралей.

«Абсолютно правильно охватывать профилактическими акциями и беседами как можно большее число юных участников дорожного движения. Липецкие автоинспекторы к этой работе подходят очень основательно – они посещают не только школы, но и спортивные клубы, детские сады и лагеря отдыха. Если стоит цель снизить травматизм на дорогах, напоминать о правилах безопасности нужно постоянно, причем и водителям, и пешеходам», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.