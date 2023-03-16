Сотрудники елецкой Госавтоинспекции, местные юидовцы и представители цирка-шапито «Кураж» присоединились к проходящей в регионе профилактической кампании «Детское кресло – спасенная жизнь». В районе городского лицея №5 автоинспекторы останавливали машины, в которых были дети. За правильную перевозку маленьких пассажиров в детских удерживающих устройствах автомобилистам вручали в подарок билеты на цирковое представление.

Во время бесед с автолюбителями сотрудники Госавтоинспекции акцентировали их внимание на том, что особенно важно использовать детские удерживающие системы, соответствующие весу и росту ребенка. Необычная совместная акция позволила привлечь внимание участников дорожного движения к проблемам транспортной безопасности, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой мы стремимся с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул губернатор.