ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району сообщает, что 8 сентября 2023 года, около 15.50 часов, напротив дома №33 по ул. Интернациональной в с. Александровка неизвестное лицо, управляя автомобилем Лада Гранта (седан), допустило наезд на велосипедиста, после чего, не оказав помощи пострадавшему, скрылось с места происшествия.

На месте ДТП обнаружены следы торможения шин и стекло от правого заднего блока фары (на фото). Помимо этого, предположительно, на скрывшемся автомобиле должны быть повреждения заднего правого крыла и заднего бампера.

Ко всем, кто имеет какую-либо информацию об автомобиле Лада Гранта (седан), подходящем под вышеупомянутые описания (в том числе имеющиеся в период с 8.09.2023 и до устранения этих видимых неисправностей), просьба сообщить по номеру мобильного телефона: 8-952-592-55-70.