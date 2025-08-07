Автоинспекторы просят жителей Липецкой области сообщать им о подростках за рулём мотоциклов

Автоинспекторы Липецка проводят акцию «Сохрани детскую жизнь!». Полицейские посещают магазины мототехники, велосипедов и электросамокатов и размещают на их стендах специальные листовки. Через них инспекторы призывают граждан немедленно информировать полицию обо всех нарушениях ПДД среди подростков, особенно — о случаях нелегального вождения липчанами младше 18 лет.

Автоинспекторы напоминали посетителям торговых учреждений, что за управление мототехникой несовершеннолетними водителями, которые не достигли предусмотренного законом возраста и не прошли специального обучения, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Ответственность за подростков несут и их родители, которых привлекут по статье 5.35 КоАП РФ.

«Безопасность на дороге — наша общая ответственность. Каждый из нас обязан проявлять внимание и ответственное отношение, создавая условия, минимизирующие риски для жизни и здоровья окружающих, особенно — наших детей», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За шесть месяцев этого года в области произошло 71 ДТП с участием мототранспорта, в которых пострадали 77 человек, 10 — погибли. По данным региональной Госавтоинспекции, в 46 случаях виновны водители мотоциклов. За июль зарегистрировано 7 аварий с участием детей, управлявших мототранспортом, в результате которых 10 подростков получили травмы.