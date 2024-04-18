Фестиваль правовых знаний «Маршруты личной безопасности» у Городского дворца культуры в Липецке собрал учащихся школ № 10, 31, 62, 25. Сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, работники ДК и регионального центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» напомнили основные дорожные знаки, предложили составить безопасный маршрут из школы домой, проинформировали о том, как необходимо действовать в различных дорожных ситуациях, а также загадали занимательные загадки по транспортной культуре и вручили дипломы лучшим знатокам ПДД.

«Соблюдение правил дорожного движения является залогом сохранения здоровья. Замечательно, что в Липецкой области культура дорожной безопасности прививается с самого раннего возраста. Профилактическая работа проводится очень масштабно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.