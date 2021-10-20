Урок дорожной безопасности прошёл в детском саду села Большой Самовец Грязинского района. Его провели сотрудники ГИБДД. Была задействована площадка автогородка, расположенного на территории образовательной организации.

Автоинспекторы рассказали детям, чем отличаются регулируемые пешеходные переходы от нерегулируемых, как безопасно переходить проезжую часть на тех и других. Дошколята узнали, какие виды светофоров бывают и что означают их сигналы. Теоретические знания закрепили на практике – на «зебре» в автогородке.

«Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.