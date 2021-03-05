Сегодня, 5 марта, сотрудники городского управления ГИБДД вышли в очередной рейд, чтобы проверить, как в Липецке соблюдают требования проезда по Октябрьскому мосту, сообщиши в пресс-службе мэрии города.

Напомним, что для легковых автомобилей скорость здесь ограничена 30 км в час. Проезд грузовых машин запрещён.

Сотрудники городского ГИБДД регулярно дежурят в районе въездов на мост и нередко выявляют нарушителей. Только сегодня примерно за час на глазах экипажа ДПС нарушить ограничения попытались более десяти грузовых автомобилей – автовозы, фуры, КамАЗы и другие грузовики. Между тем возле автоцентра (пл. Танкистов, 1а) установлен дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», который ограничивает проезд машин массой более 3,5 тонн. На нарушителей составили протоколы по ч.6 ст.12.16 КоАП РФ.

Стоит отметить, что всего по данной статье за минувший год в Липецке выявляли 971 нарушение. За 2 месяца 2021-го – 202. Как сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Липецку подполковник полиции Олег Володин, сейчас особое внимание будет уделяться соблюдению требований по запрету проезда большегрузов в районе Октябрьского моста.

– На недавнем совещании в администрации Липецка главой города была поставлена задача ужесточить контроль за соблюдением запрета на движение большегрузов по Октябрьскому мосту. Мы задачу приняли. Количество проверок будет увеличено. Кроме того, наши сотрудники будут просматривать материалы с камер фото- и видеофиксации, установленных на мосту, выявлять нарушителей и составлять на них протоколы. По фактам нарушений также проведём анализ, выявим транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам, данные предоставим главе города, – отметил Олег Володин.

Напомним, что вчера, 4 марта, в администрации Липецка эксперты ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» озвучили результаты обследования моста. По их заключению, проезд по Октябрьскому мосту безопасен с соблюдением действующих ограничений. Однако строение требует капитального ремонта. Уже к осени в мэрии планируют разработать проектно-сметную документацию и приступить к планировке графика, а также утвердить схемы объезда, так как на время реконструкции мост придётся перекрыть.