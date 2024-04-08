Сотрудники Госавтоинспекции провели в образовательных учреждениях Ельца специальные профилактические беседы. Это особенно важно в весенние дни, когда на дорогах все больше юных водителей мототехники и велосипедов.

Так, в школах №№17 и 23, гимназии «Альтернатива» автоинспекторы провели профилактические беседы с учащимися. Во время встреч полицейские повторили с детьми и подростками основы Правил дорожного движения, рассказали о методах безопасного управления средствами индивидуальной мобильности и велосипедами, напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. В беседах с ребятами вместе с полицейскими участвовали студенты-волонтеры Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. Молодежи напоминали, что с наступлением теплой погоды на дороги выезжают юные мотоциклисты, которые еще не приобрели или не закрепили необходимые навыки, но уже обладают правом управления транспортными средствами.

Нередко аварийные ситуации возникают из-за переоценки водителями двухколесных транспортных средств собственных возможностей: резкое торможение, прохождение поворота на высокой скорости часто оборачиваются трагедией. Также школьникам разъяснили ответственность, предусмотренную за управление мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не достигшими определенного возраста и не имеющими водительского удостоверения на право управления ими. С учителями тоже проводились беседы, во время которых говорилось о важности просветительской работы с детьми и их родителями. Кроме того, автоинспекторы, школьники и студенты раздавали памятки юным елецким водителям мототехники, пешеходам и автомобилистам, просили их не забывать о важности соблюдения Правил дорожного движения и безопасного поведения на трассах, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.