Госавтоинспекторы продолжают знакомить детей Липецкой области с основами транспортной культуры. В частности, в Ельце подросткам напомнили о правилах безопасного поведения на трассах и управления скутерами. В Детском парке прошло профилактическое мероприятие «Единый день дорожной безопасности». Его организаторами выступили автоинспекторы, педагоги и юидовцы местного Детско-юношеского центра имени Б.Г. Лесюка. В игровых акциях и соревнованиях на лучшего знатока ПДД приняли участие воспитанники городских оздоровительных лагерей дневного пребывания.

Полицейские проинформировали юных ельчан о том, как избежать опасных происшествий на трассах. Школьникам напомнили о правилах поведения пешеходов, о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. Особое внимание детей привлекли к безопасному управлению популярными у молодежи электросамокатами и скутерами. Согласно требованиям правил дорожного движения, скутером разрешается управлять с 16 лет, и только при наличии водительского удостоверения категории «М». Его можно получить после окончания обучения в автошколах области. На электросамокатах дети до 14 лет могут передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам – на стороне для велосипедистов. Подростки старше 14 лет – только по велодорожкам, при условии, что их транспорт не превышает 35 килограммов, а скорость составляет не более 25 километров в час.

Такое же мероприятие сотрудники Госавтоинспекции провели совместно с родительским патрулем городской школы №8 и юидовцами. Подросткам и автомобилистам они вручили памятки по ПДД. «Чтобы отдых во время каникул не омрачили травмы, нужно всегда соблюдать правила безопасности. Особенная бдительность требуется вблизи трасс, дорог и всего, что связано с транспортным движением. Сейчас дополнительную опасность создают многочисленные средства индивидуального передвижения: самокаты, скутеры, велосипеды. Модификаций и видов их много, подросткам они интересны, но важно относиться к их эксплуатации с повышенной ответственностью», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.