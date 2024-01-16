Встречу с учениками елецкой городской школы №19 провели сотрудники Госавтоинспекции и специалисты Центра социальной защиты населения. Они повторили с ребятами правила поведения пешеходов на зимних дорогах, в том числе в темное время суток.

Также школьникам напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, рассказали о наиболее распространенных причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, о типичных ошибках и способах их избежать. Ученикам вручили памятки о правильном поведении на зимних трассах. «Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. Навыки безопасного поведения могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме того, состоялась беседа с преподавательским составом образовательной организации. Педагогам автоинспекторы напомнили о важности просветительской работы по основам дорожной безопасности с учащимися и родителями, необходимости использования для этих целей родительских чатов в мессенджерах, электронных дневников учащихся и социальных сетей образовательной организации. Такие встречи елецкие дорожные полицейские намерены проводить и в других учебных заведениях, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.