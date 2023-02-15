Сотрудники Госавтоинспекции в прошедшие выходные проводили на дорогах Липецкой области акции по пресечению особо опасных нарушений Правил дорожного движения. Так, за грубейшее нарушение ПДД, связанное с управлением транспортом в нетрезвом состоянии были задержаны 34 водителя. Кроме того, на территории области были выявлены два водителя, повторно севшие нетрезвыми за руль транспортного средства, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем автомобилистам, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения, оплаты штрафов и прохождения медицинской комиссии.

Кроме того, в соответствии с ч. 4, 5 ст. 12.15 КоАП РФ за выезд с нарушением Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, предусмотрено наказание от штрафа в размере 5000 рублей до лишения права управления автомобилем на срок до одного года. Сотрудники Госавтоинспекции, используя в том числе и форму скрытого контроля дорожного движения с применением средств фото- и видеофиксации выявили 64 нарушителя, в том числе два водителя совершили это нарушение вторично. Липецкая региональная Госавтоинспекция призывает автомобилистов совершать выезд на встречную полосу только в тех местах, где это разрешено ПДД, и только в том случае, если есть полная уверенность в его безопасности как для них самих и их пассажиров, так и для остальных участников движения. Массовые профилактические мероприятия, направленные на предотвращение опасных факторов дорожного риска будут проводиться и в дальнейшем, добавили в Госавтоинспекции.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает губернатор.