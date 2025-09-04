Автоклуб поздравил мазейцев с Днем села

30 августа в селе Мазейка прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню села. Российская глубинка лучше всего передаёт неповторимый национальный колорит, где чтят традиции и любят русскую песню. Только в селе летом пахнет сеном, а щедрые дары огородов и садов украшают стол. Место, где родился и вырос человек, самое дорогое на земле. Любовь к нему объединяет людей разных поколений. Не случайно в этот день в сельском парке собралось много народа.

Молодежь, детей и людей старшего возраста радовала погода, подарившая тёплый солнечный денёк и выступление самодеятельных артистов МБУК «Добринская ЦКС».

Все самые добрые слова в этот день были посвящены любимому селу, людям труда и просто сельским жителям.

Слова поздравлений и пожеланий прозвучали от главы сельского поселения Мазейский сельсовет С.А.Наумова и ведущих Ольги Зайцевой и Елены Овчинниковой.

По хорошей традиции на празднике чествовали самых ярких и активных жителей, внёсших весомый вклад в развитие и благоустройство малой родины. В концертной программе, подготовленной работниками культуры А.Ходыкиным, О.Матыциной, А.Григоровым, прозвучали песни о деревне, родной земле, любви к отчему краю, вызвавшие теплый отклик в сердцах односельчан.

Праздник отметили широко и интересно, с настоящим русским размахом, угощениями, хорошим настроением, добрыми пожеланиями, подарками, задорными песнями и общим весельем.

Завершилась мероприятие зажигательной дискотекой, которую организовал А.Дорофеев. Мероприятие прошло в рамках областного конкурса «Автоклуб48», сообщает паблик Добринской централизованной клубной системы в ВК.

