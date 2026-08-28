Автоклуб снова на выезде

15 августа в деревне Заря состоялся яркий праздник, посвященный родному селу. Благодаря «Автоклубу» сцена с профессиональным звуком и светом развернулась прямо н а сельской площади, собрав вместе детей, молодежь и старшее поколение.

Настоящим украшением праздника стала насыщенная концертная программа, подготовленная работниками культуры МБУК «Добринская ЦКС». Своим творчеством зрителей порадовали коллектив местной художественной самодеятельности с участием заведующей сельским клубом д.Заря Валентиной Зубковой и приглашенные талантливые исполнители Ольга Зайцева, Виктор Титов, Ольга Матыцина, Александр Григоров, Елена Овчинникова.

Стоит отметить, что мобильный культурный центр «Автоклуб» продолжает колесить по Добринскому краю. Этот уникальный проект позволяет жителям самых отдаленных деревень не чувствовать себя оторванными от большой культурной жизни региона.