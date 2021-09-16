Шесть автоклубов отправились сегодня в районы Липецкой области. Первыми передвижные многофункциональные центры получили Добринский, Елецкий, Задонский, Липецкий, Усманский и Чаплыгинский районы. Ключи от автоклубов представителям районов вручил глава региона Игорь Артамонов.

«Радует, что такая техника поступает на вооружение работников культуры, которые могут доехать до самого отдалённого села и порадовать людей творчеством. Уверен, эти автоклубы будут очень востребованы там, где нет домов культуры», – сказал Игорь Артамонов.

Кузов автомобиля трансформируется в сцену с крышей, которую можно установить в любой местности. Автоклуб оснащен звуковой и осветительной аппаратурой, кинопроектором, экраном и автономным генератором, что позволит развернуть небольшую сцену на открытом воздухе, провести концерт, творческую встречу и даже показать фильм в любое время года.

Передвижные культурные центры также имеют возможность выхода в интернет, что обеспечит проведение онлайн-трансляций с различных культурных мероприятий. Многофункциональные передвижные культурные автоцентры поступили в регион в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Шесть новых автоклубов поступили в Липецкую область на условиях софинансирования – из федерального бюджета на их приобретение было привлечено около 22 млн рублей. В этом году региональное управление культуры и туризма отправило заявку еще на шесть автоклубов.