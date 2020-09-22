Детское удерживающее устройство уберегло ребенка от серьезных травм в аварии под Липецком

21 сентября, В Липецком районе, днем в половине четвертого, на автодороге Липецк – Данков, произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» под управлением 47-летнего мужчины и ВАЗ-2107 с 29-летним водителем.

В автоаварии пострадали трехлетняя девочка и 59-летний мужчина, ехавшие в «семерке». Ребенка после оказания помощи отпустили, а мужчина с травмами госпитализирован. Девочка находилась в детском удерживающем устройстве, что, возможно, позволило уберечь ее от более тяжелых последствий столкновения.

Предварительной причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

В Госавтоинспекции напоминают, что при столкновении или резком торможении на скорости 50 километров в час ребенок, находящийся в машине без детского удерживающего устройства, по инерции продолжает двигаться со скоростью автомобиля и с такой же скоростью ударяется о жесткие конструкции машины. Сила удара в этот момент аналогична падению с 4 этажа.