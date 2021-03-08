Традиционные праздничные мероприятия проводят дорожные полицейские в праздничные дни на дорогах Елецкого района. Они вручают законопослушным автомобилисткам цветы и желают удачи на дорогах.

Во время бесед выяснялось, что некоторые автоледи не впервые получают от автоинспекторов праздничные поздравления. А те представительницы прекрасного пола, кого поздравили впервые, искренне благодарили за подаренное праздничное настроение.

Поздравляя автомобилисток с Международным женским днем, сотрудники ГИБДД напоминали им о необходимости быть очень внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать ПДД. Подобные мероприятия проводятся и в других городах и муниципальных районах липецкого региона, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.